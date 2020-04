Carga foi encomendada à Coreia do Sul pelo Instituto Butantan

publicado em 18/04/2020

(Foto: Repridução/ Agência Brasil

Uma carga com 574 mil testes de coronavírus, encomendada pelo Instituto Butantan, chegou na madrugada deste sábado (18) ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior do estado. Os testes serão utilizados pelo governo paulista no combate ao coronavírus.Segundo a assessoria do aeroporto, o pouso ocorreu às 4h50, e a operação envolveu funcionários do aeroporto, companhia aérea, agentes de carga e auditores da Alfandega da Receita Federal de Viracopos, além de escolta da Polícia Militar.Esta é a segunda carga de testes que chega a São Paulo. No total, o governo encomendou à Coreia do Sul 1,3 milhão de testes. A primeira carga chegou no dia 14 de abril, com 726 mil testes.De acordo com a DHL Global Forwarding, empresa que atua no setor logístico, o transporte da mercadoria foi feito por meio de um agenciamento da carga aérea, saindo da Coreia do Sul no dia 16 de abril, com conexão em Frankfurt, na Alemanha. Os testes foram mantidos sob temperatura de -20º C.Fila de esperaEmentrevista, o secretário e stadual de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, disse que a fila de pessoas esperando por testes no estado vem diminuindo: na semana passada, estava com 17 mil e agora tem 9,5 mil.“Nos últimos três dias foram realizados 5,5 mil testes e existem ainda outros 4,5 mil em processamento de laudos. O estoque que havia de 17 mil [na semana passada] exames está hoje em 9,4 mil. Nossa expectativa é que a realização de exames aumente a cada dia e que, na próxima semana, a gente possa estar zerado [com a fila de exames]”, disse Germann.A intenção do governo paulista é ampliar a quantidade de testes realizados por dia, passando de cerca de 2 mil atualmente para 8 mil por dia em meados de maio.*Agência Brasil