Secretarias estaduais de saúde contabilizam 29.015 infectados e 1.760 mortos em todos os estados.

publicado em 16/04/2020

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 6h30 desta quinta-feira (16), 29.015 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil, com 1.760 mortes.No início da madrugada de quinta, o Pará divulgou 103 novos casos e chegou a 487 infectados. O estado não confirmou novas mortes.O balanço mais recente do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira (15), aponta 28.320 casos confirmados e 1.750 mortes.*G1