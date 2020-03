Organização alerta que vigilância é necessária

publicado em 30/03/2020

No caso da Itália, Ryan disse que o país deve começar a ver uma estabilização (Foto: Reuters/Manuel SIlvestre)

O isolamento social e as demais medidas de restrição em vigência na Itália nas últimas duas semanas devem levar a uma estabilização em breve da epidemia de coronavírus no país, mas será necessário acompanhamento vigilante, disse uma autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (30)."Esperamos que a Itália e a Espanha estejam quase lá (no pico), mas o vírus não diminui por si só, ele precisa ser eliminado por meio de esforços de saúde pública", disse Mike Ryan, principal especialista em emergências da OMS, em entrevista coletiva.No caso da Itália, Ryan disse que o país deve começar a ver uma estabilização. "Os casos que vemos hoje refletem realmente as exposições há duas semanas", afirmou.*Agência Brasil