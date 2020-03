Há mais de 35 mil casos de infecções com o novo coronavírus na Itália

publicado em 20/03/2020

Enfermeiro diz que, com suas fotos, quer mostrar as forças mas também fragilidades dos colegas (Foto: Reprodução/Paolo Miranda)

"Todo mundo está nos chamando de heróis, mas eu não me sinto como um."Paolo Miranda é enfermeiro da unidade terapia intensiva (UTI) no único hospital de Cremona.Esta pequena cidade na região da Lombardia é o epicentro do surto do novo coronavírus na Itália — na cidade, 2.167 pessoas atualmente têm o vírus e 199 morreram.Como muitos de seus colegas, Miranda está trabalhando em turnos de 12 horas no último mês."Somos profissionais, mas estamos ficando exaustos. Hoje, sentimos que estamos nas trincheiras — e todos estão com medo."Miranda costuma fotografar e decidiu retratar a drástica situação dentro da UTI em que trabalha."Não quero esquecer nunca o que está acontecendo. Isso se tornará história, e, para mim, as imagens são mais poderosas que as palavras."Em suas fotos, ele deseja mostrar a força de seus colegas — e também sua fragilidade."Outro dia, do nada, uma das minhas colegas começou a gritar e pular para no corredor."

*BBC News