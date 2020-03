Secretarias estaduais de saúde contabilizam 4.321 infectados em todos os estados e 140 mortos

publicado em 30/03/2020

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h45 desta segunda-feira, 30 (Foto: Reprodução/G1)

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até as 8h45 desta segunda-feira (30), 4.321 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 140 mortos, 98 deles em São Paulo, de acordo com a secretaria de Saúde do estado.A secretaria estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou a terceira morte nesta manhã.Em São Paulo, duas mortes foram confirmadas: uma por um hospital e outra por uma universidade, somando 98. Os casos ainda não foram contabilizados pela secretaria.O Rio de Janeiro confirmou mais 42 casos e quatro mortes neste domingo. O total é de 17 mortes e 600 casos no estado.Mato Grosso confirmou 16 casos na manhã desta segunda. Na Bahia, foi confirmada na manhã de domingo (29) a primeira morte por coronavírus no estado. Um paciente de 74 anos que fazia diálise e estava em um hospital particular. O número de casos no estado está em 156. Foi confirmado o primeiro caso em uma criança.O governo do Distrito Federal também teve o registro da primeira morte: uma mulher de 61 anos. O DF tem 298 casos do novo coronavírus.Também foi registrada a primeira morte no Maranhão neste domingo: um paciente de 49 anos internado com hipertensão em São Luís.Subiu para 22 o número de casos no Maranhão, segundo informou o governador do estado em rede social na noite de sábado. E também aumentou para 73 os casos de infectados em Pernambuco, além das 5 mortes já registradas.O Rio Grande do Norte, que tem 68 casos confirmados da doença, teve o primeiro registro de morte na noite de sábado.No Amazonas, o número de infectados no domingo chegou a 140. Minas Gerais tem 231 casos de coronavírus confirmados segundo a secretaria de saúde. Até o momento, nenhuma morte foi registrada no estado e 20 mortes suspeitas estão em investigação. E o Rio Grande do Sul passou a 239 casos neste domingo.O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde de domingo (29), informando que o Brasil tem 136 mortes e 4.256 casos confirmados de coronavírus.O avanço da doença está acelerado: foram 25 dias desde o primeiro contágio confirmado até os primeiros 1.000 casos (de 26 de fevereiro a 21 de março). No entanto, os outros 2.000 casos foram confirmados em apenas seis dias (de 21 a 27 de março).*G1.com