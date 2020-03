Secretarias estaduais de Saúde contabilizam 2.567 infectados em todos os estados do Brasil. Foi registrada a primeira morte em Santa Catarina, totalizando 60 em todo Brasil

publicado em 26/03/2020

2.567 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil com 60 mortos (Foto: Reprodução/Internet)

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 8h25 de quinta-feira (26), 2.567 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 60 mortos.No fim da noite de quarta-feira (25), foi registrada a primeira morte em Santa Catarina. Um homem de 86 anos morreu em São José, na Grande Florianópolis, segundo informe do governador Carlos Moisés (PSL) em uma rede social. A maior parte das mortes está em São Paulo, 48. No Rio de Janeiro, são oito mortos, e o Amazonas, Pernambuco e Rio Grande do Sul registraram uma morte cada.Nesta quinta-feira, subiu para 195 o número de casos no DF. Após as 23h de quarta, os estados de Goiás e do Pará divulgaram novos casos.*G1.com