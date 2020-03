Secretarias estaduais de Saúde contabilizam 2.271 infectados em todos os estados do Brasil. Foram registrados 47 mortos no país, 40 deles no estado de SP

publicado em 25/03/2020

O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde de terça (Foto: Reprodução)

As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 22h30 de terça-feira (24), 2.271 casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil com 47 mortos. O Rio de Janeiro registra seis mortos e São Paulo, 40. O Amazonas registrou a primeira morte causada pela Covid-19.O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde de terça, informando que o Brasil registra 2.201 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram registradas 46 mortes -- a do Amazonas, divulgada no final da noite, ainda não foi computada.Na manhã desta quarta-feira (25), a prefeitura de Porto Alegre confirmou a primeira morte pela Covid-19 no Rio Grande do Sul. Paciente era uma mulher de 91 anos que estava na UTI. Caso ainda não foi inserido no balanço da secretaria de Saúde do estado.*G1.com