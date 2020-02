O rio Tietê transbordou e a marginal foi fechada sentido Cebolão, na altura da ponte da Casa Verde. O rodízio de veículos foi suspenso

publicado em 10/02/2020

Chuva deixa ponto intransitável na Marginal Tietê perto da Ponte do Piqueri em São Paulo (Foto: Reprodução/TV Globo)

O temporal que atinge São Paulo desde domingo (9) deixou a cidade em estado de atenção. As marginais Tietê e Pinheiros tiveram trechos intransitáveis por causa dos transbordamentos dos respectivos rios. A circulação dos transportes públicos foi comprometida. O metrô opera normalmente, mas a linha 9 - Esmeralda da CPTM parou — a linha 8 - Diamante da CPTM ficou paralisada até às 9h10 (leia sobre os ônibus mais abaixo). O rodízio de veículos foi suspenso.A Zona Oeste da cidade foi a mais afetada. A recomendação dos bombeiros é que as pessoas evitem sair de casa. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o tempo deve continuar instável e com chuva.No começo da manhã desta segunda-feira (11), a cidade chegou a registrar 76 pontos de alagamentos, sendo 68 intransitáveis e 8 transitáveis. Às 9h, este número baixou para 56 pontos de alagamentos, sendo 51 intransitáveis e 5 transitáveis.Até às 10h, os Bombeiros registraram, na Grande São Paulo, 320 solicitações para pontos de enchentes; 36 casos de desabamentos/desmoronamentos e 47 quedas de árvores.O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que, desde domingo (9) até as 8h desta segunda-feira (10), foram registrados 141,2 ml de chuva em Barueri. No Mirante de Santana, na Zona Norte de São Paulo, foram registrados 113,2 ml de chuva. A média nos últimos 30 anos para o mês de fevereiro nesta estação de medição é de 249,7.O corpo de um homem de 33 anos foi encontrado no piscinão de São Bernardo, segundo o Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda (10). Ele estava desaparecido desde sábado (8). Inicialmente, a reportagem afirmou erroneamente que homem desapareceu no domingo (9), quando a chuva começou.rodízio de veículos: suspenso por todo o dia;marginais: Tietê e Pinheiros estão fechadas em pontos com alagamento; na Tietê, o ponto crítico é na altura da ponte da Casa Verde, sentido Cebolão;chegada a São Paulo: rodovias Carvalho Pinto e Dutra têm congestionamento; a situação é a mesma na Castello Branco e Imigrantes;congestionamento: por volta de 8h, havia 89 km de lentidão em toda cidadetrens: as linhas 8 e 9 da CPTM têm trechos com operação paralisada;metrô: opera normalmente;aeroporto: Guarulhos e Congonhas estão aberto para pousos e decolagens;ocorrências: 234 acionamentos dos bombeiros por inundações, 27 quedas de árvores e 20; desabamentos; desde a noite de domingo (9) foram 4 mil chamados;O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o expediente na data em todas as unidades judiciais da comarca da Capital.A SPTrans informa que a circulação dos ônibus municipais está prejudicada e que as equipes reforçaram o monitoramento da operação dos ônibus, orientando os passageiros em seus deslocamentos.Em razão dos pontos de alagamentos intransitáveis, os ônibus não circulam em importantes vias como:Av. das Nações Unidas;Av. Marquês de São Vicente;Av. Dr. Chucri Zaidan;Av. Prof Francisco Morato,Av. Pres Castelo Branco;Av. Santos Dumont (Bom Retiro);Av. Nossa Senhora do Ó;Av. Braz Leme;Av. Giovanni Gronchi, Av. Interlagos;Av. Santo Amaro;Av. Miguel Estefno;Av. 11 de Junho.As garagens da Santa Brígida, que atende às regiões da Lapa, Barra Funda, Pirituba, Jaraguá; e da MoveBuss, que atende às regiões de Sacomã, Sapopemba e Vila Prudente, tiveram atrasos na saída dos coletivos.Os veículos do Serviço Atende+, da garagem da NorteBuss, tiveram dificuldade na saída entre 5h e 7h15.Os 31 terminais de ônibus municipais estão operando normalmente e não há alagamento no interior desses equipamentos. Entretanto, os ônibus têm dificuldade transitar pela cidade por causa dos acessos prejudicados pelos alagamentos.O Plano de Ação Entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado a pedido da CPTM, em decorrência de problemas que afetaram a circulação dos trens na linha 9 - Esmeralda entre as estações Osasco e Santo Amaro.Há problemas também no transporte público. A circulação de trens na linha 9 Esmeralda da CPTM está interrompida entre as estações Osasco e Santo Amaro por causa de alagamentos. Os ônibus do sistema Paese foram acionados.Também há problemas na linha 8 Diamante. Há interrupções entre as estações Itapevi e Comandante Sampaio.A operação dos ônibus metropolitanos também está comprometida, com dificuldade de circulação dos veículos e atrasos por causa das vias alagadas. A recomendação é que os passageiros consultem a situação da linha em tempo real pelo aplicativo da EMTU. O rodízio de veículos foi suspenso.Um homem de 33 anos, que desapareceu na enchente em São Bernardo do Campo, teve o corpo encontrado por volta de 6h30 desta segunda pelos bombeiros e um piscinão.Além do ABC e da capital, a chuva também inundou ruas de Osasco, Carapicuíba, Itapevi e Barueri. Avenidas importantes de SP estão interditadas por causa da chuva nesta segunda-feiraDe acordo com a prefeitura, a propagação do sistema frontal deixa o tempo fechado e chuvoso nesta segunda-feira (10). Os termômetros oscilam entre 24°C no início da madrugada e 18°C no fim da noite.Desde a madrugada, há regiões da cidade que concentraram mais de 100 milímetros de chuva.Fonte: G1.com