Ela foi aprovada para o curso com base na nota do Enem, pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Desde 2016, a presa tenta cursar a graduação.

publicado em 30/01/2020

Suzane von Richthofen é aprovada no Sisu para curso de gestão de turismo em Campos do Jordão — Foto: Marcelo Goncalves/Sigmapress/Estadão

Suzane Von Richtofen, condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, foi aprovada no vestibular para o curso de Gestão de Turismo pelo Instituto Federal de São Paulo no Campus de Campos do Jordão (SP). A detenta conseguiu a aprovação pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que usa a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A lista dos aprovados pelo sistema foi divulgada nesta quarta-feira (29). Suzane aparece em oitavo lugar na lista, com nota 608,42.

O curso é noturno, na modalidade presencial, e ofertado em Campos do Jordão. As aulas acontecem das 19h às 22h40 na cidade que fica a cerca de 40 quilômetros da Tremembé, onde cumpre pena.



