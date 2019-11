Ela fez as novelas 'O grito', 'Anjo mau', 'Estúpido cupido' e 'Felicidade', na TV Globo. Atriz estava internada no Hospital Samaritano, na Zona Oeste, que não informou a causa da morte.

publicado em 01/11/2019

Heloisa Raso ( à esquerda) em cena da novela Estúpido Cupido com Djenane Machado e Sonia de Paulo — Foto: Reprodução/ Memória Globo

A atriz Heloisa Raso, 64 anos, morreu a tarde desta quinta-feira (31) no Rio de Janeiro. Heloisa estava internada no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O hospital não confirmou a causa da morte da atriz.O primeiro trabalho dela na televisão foi na novela "O grito", em 1975. Depois ela fez "Anjo mau" e "Estúpido cupido" onde interpretou a Ana Maria, a Aninha, que era a melhor amiga de Glorinha, interpretada pela atriz Djenane Machado.A novela "Estúpido cupido" foi a última da TV Globo gravada em preto e branco. A atriz também fez “Sassaricando” (1987) e “Lua Cheia de Amor” (1990). Em 1991, a atriz atuou na novela "Felicidade", de Manoel Carlos.Heloisa também era bailarina clássica formada pela Royal Academy, em Londres, em Belas Artes, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pelo Actors Studio em Nova York. Além da televisão, ela atuou no cinema.A atriz era filha do adido naval Orlando Raso e da professora de inglês Gilda Raso. Ela nasceu na Urca, Zona Sul do Rio.Heloisa também foi cantora e fez shows ao lado de Sebastião Tapajós.O velório e enterro da atriz acontece na tarde desta sexta-feira (1º), no São João Batista, em Botafogo, Zona Sul do Rio.Nas redes sociais, a diretora Cininha de Paula fez uma postagem em homenagem a Heloisa Raso relembrando sua atuação em "Estúpido cupido.""Heloísa Raso um ser de amor.Soube de sua partida e quis aqui dizer HELOÍSA RASO o qto sou grata a vc ! Muito obrigado PAZ ! E olhe por nós ! " , disse Cininha na postagem do Instagram.