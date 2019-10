Período de inscrição vai até o dia 22 de outubro (terça-feira); curso é aberto à comunidade

publicado em 16/10/2019

A UNIFEV, por meio das suas graduações em Gastronomia e Nutrição, está com inscrições abertas para o curso de elaboração de geleias artesanais (Foto: Unifev)

A UNIFEV, por meio das suas graduações em Gastronomia e Nutrição, está com inscrições abertas para o curso de elaboração de geleias artesanais. Livre para alunos e não alunos, o curso será realizado no dia 26 de outubro, das 08h às 12 horas, no Laboratório de Técnica e Dietética e Práticas Gastronômicas da Instituição, que funciona junto à Clínica-Escola de Nutrição, no Campus Centro.Voltado para a capacitação profissional, com direito a certificado emitido pela UNIFEV, os participantes terão acesso às receitas tradicionais, como a de maçã com pimenta. Além das versões especiais, como a diet, feita de goiaba, e a sem açúcar, com ingredientes como manga e maracujá. Os participantes também aprenderão a produzir a pectina natural.De acordo com a coordenadora das graduações, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, a oportunidade é um diferencial, pois a preparação de alimentos saudáveis está ganhando cada dia mais adeptos.A comunidade pode fazer suas inscrições pelo site: www.unifev.edu.br/geleia, até o dia 22 de outubro. Os alunos podem se inscrever pelo Portal. O investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até duas vezes.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.