publicado em 18/07/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brA Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga divulgou ontem um comunicado informando que o novo radar instalado na Avenida Onofre de Paula entrará em operação a partir de hoje. O equipamento está posicionado nos dois sentidos da via, antes da rotatória que cruza com a rua Evangelina Dutra Prado de Oliveira e a velocidade máxima permitida no trecho é de 50 km/h.A medida, segundo a Pasta, faz parte do conjunto de ações que vêm sendo implementadas pelo município para fortalecer a segurança viária, ordenar o tráfego e conscientizar motoristas sobre a importância do respeito às normas de trânsito. A instalação do radar, ainda conforme a secretaria, visa reduzir o número de infrações e prevenir acidentes em uma via de grande circulação, contribuindo para um trânsito mais seguro.A Prefeitura orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização vertical e horizontal já instalada no local, que está em conformidade com todas as exigências previstas na legislação vigente e nas normas técnicas do setor.“Nosso compromisso é promover uma mobilidade urbana cada vez mais segura e eficiente para todos. A implantação deste novo radar é uma medida preventiva, que visa reduzir riscos de acidentes, disciplinar o tráfego e garantir o cumprimento dos limites de velocidade, tendo em vista que o tráfego neste local é de mais de dois mil veículos por dia útil. Atuamos com base em dados técnicos e estudos de fluxo, sempre priorizando a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres”, afirma o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, engenheiro Marcelo Marin Zeitune.Ainda conforme o secretário, a implantação do radar é uma medida de caráter educativo e preventivo, com impacto direto na redução de riscos à vida. “A Secretaria segue monitorando pontos estratégicos da cidade e realizando estudos técnicos para novas adequações, sempre com foco na segurança, fluidez e qualidade da mobilidade urbana em Votuporanga”, finaliza.