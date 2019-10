Assessoria confirmou informação, durante a manhã de quarta-feira (23.10)

publicado em 23/10/2019

Tatá Werneck postou foto do nascimento da filha (Foto: Instagram/ Reprodução)

Nasceu! Tata Werneck e Rafael Vitti são oficialmente papais! A informação foi confirmada pela assessoria da atriz, durante o início da manhã de quarta-feira (23.10), mas sem muitos detalhes. "Tatá Werneck deu à luz uma linda menina hoje de manhã. Ela e Rafael Vitti estão radiantes e agradecem o carinho de todos", disse à Vogue Brasil.Por volta das 10h30, ela postou uma foto do momento do parto - que mostrou parcialmente a pequena - e fez uma legenda bem humorada. "Minha neném nasceu. Tava com tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais para quem já não escapava sem estar grávida. PS: Normalmente as pessoas vão bem bonitas para a sala de parto. Eu ouvi a frase "a senhora gostaria de pentear o cabelo?"Ainda no começo desta tarde, Tatá Werneck voltou as redes sociais e compartilhou uma foto de Vitti segurando a filha dentro do berçario. "Um misto de emoção com uma pequena falta de respeito com os outros pais que queriam um espaço no vidro. Rafael, te amo meu amor!", disse. "Menina uma sensação esquisita... -qual? -de que tem uma cabeça saindo da minha barriga (filha te amo muito. Lide com isso)", completou em outro tweet.Mais cedo, Tatá usou o Twitter para publicar a frase "Ela é linda" e deixou os seguidores curiosíssimos sobre o nascimento.O papai babão também deu suas felicitações à filha e compartilhou uma foto dos pezinhos. "Primeiro dia do restos de nossas vidas. Muita emoção. Sem palavras. Bem-vinda, filha", escreveu, por volta das 11h30.Após a notícia, a mãe de Rafael Vitti, Valéria Alencar, postou uma foto de uma rosa branca com a legenda "viva à vida". Em uma breve troca de mensagens com a reportagem, a mãe de Tatá, Cláudia, resumiu sua felicidade com um emoji de coração.Sabrina Sato, Sarah Oliveira, Astrid Fontenelle, Gretchen, Carolina Dieckmann, Marina Moschen e mais celebridades se emocionaram com o nascimento da menina.