Voluntários e público deram um show, com diversos lotes e almoço em prol à Santa Casa de Votuporanga no Sindicato Rural

publicado em 29/10/2019

O público prestigiou a Comissão de Voluntários, que preparou a sexta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

O Centro de Eventos do Sindicato Rural ficou lotado neste domingo (27/10). O público prestigiou a Comissão de Voluntários, que preparou a sexta edição do Leilão de Gado em prol à Santa Casa de Votuporanga. Foi um dia de muita solidariedade, amor ao próximo e arremates.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, fez a abertura. “Agradeço a todos pela presença. Queria agradecer, em especial, o Sindicato Rural no nome do presidente Uelinton Garcia Peres, os voluntários e equipe, que fazem do Hospital um exemplo. Estamos salvando vidas. Todo este empenho é revertido em manutenção de nossos atendimentos, com muita qualidade e humanização”, disse.Ele agradeceu a presença de Osvaldo Carvalho, representante do deputado estadual Carlão Pignatari. “É um grande parceiro, que não pode estar presente no leilão. Carlão não mede esforços para atender nossas reivindicações, atuando sempre com foco em nossos pacientes. Deixe nosso muito obrigado ao parlamentar”, complementou.Já o presidente do Conselho, Adauto Mariola, agradeceu toda a Comissão organizadora e os doadores. “Nós estamos aqui em prol de 2.400 pessoas que passam diariamente pela Instituição”, afirmou.O padre Carlos Rodrigues, da Paróquia São Bento, deu as bênçãos. “Hoje é um dia de ação de graças em prol da Santa Casa, que tanto faz pela nossa cidade e região. Bendizemos toda a equipe à frente, sobretudo voluntários que abraçaram a causa. As pessoas que partilharam, muitas bênçãos”, disse.O deputado federal Coronel Tadeu esteve no evento. Ele se comprometeu a destinar emendas para a Santa Casa. “Eu trouxe uma camisa autografada dos jogadores do Corinthians para contribuir ainda mais com o leilão e, assim, ajudar o Hospital. No ano que vem, pretendo vir com dos outros times”, destacou. A peça foi arrematada pelo valor de R$1.400.CamisasFalando em camisas autografadas, um dos destaques do evento, sem dúvida, foi a camiseta doada pelo jogador Daniel Alves. O item encheu os olhos com os nomes de estrelas como Neymar Junior, Thiago Silva e Marquinhos e conquistou R$4.000 para o Hospital.O manto verde, do Palmeiras, assinado por Willian, chegou ao lance de R$3.000 e o da Seleção Brasileira com o recado de Daniel Alves, R$1.000.ViolãoAinda com gostinho do show da dupla Chitãozinho e Xororó, que aconteceu neste sábado no Assary Clube de Campo, o público foi ao delírio com o violão autografado. Os cantores demonstraram toda sua solidariedade e entregaram um instrumento para o Hospital, que foi utilizado na apresentação. O item chegou a R$8.000, salvando muitas vidas.A Comissão de Voluntários está finalizando as receitas para posteriormente fazer a divulgação para toda a comunidade.