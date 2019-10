O Sincomerciários de Votuporanga do início, hoje, à uma de suas mais importantes ações, a do Kit Escolar

publicado em 16/10/2019

O Sincomerciários de Votuporanga chega a sua 11ª edição acreditando que o sucesso da campanha se repita (Foto:Foto: Divulgação)

O Sincomerciários de Votuporanga do início, hoje, à uma de suas mais importantes ações, a do Kit Escolar. A campanha que chega a sua 11ª edição está com inscrições abertas desde ontem e espera superar os 1500 kits entregues este ano.

Os comerciários filiados com dependentes em idade escolar (do maternal II ao 5 ° ano), devem comparecer ao Sindicato, munidos de carteirinha atualizada, último holerite e comprovante escolar do aluno para garantir seu kit que será entregue dia 06/01/2020.