Falta de verba pode paralisar obra de duplicação da BR-153 em Rio Preto

Documento enviado ao DNIT afirma que já foram gastos R$ 240 milhões no projeto, valor 30% maior do que era esperado no início.

publicado em 22/10/2019

Obra de alça de acesso na BR-153 em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM As obras de duplicação da Rodovia BR-153, que tiveram início em agosto de 2016 e deveriam terminar em dezembro de 2017, abrangem cerca de 18 quilômetros do trecho urbano de Rio Preto. Em vários pontos da duplicação não é possível ver movimentação de máquinas e homens trabalhando. Um trecho, que liga a Avenida Anísio Haddad à BR-153, foi interditado há quatro meses. Foram feitas intervenções, mas as obras não foram concluídas. A empresa responsável pelas obras reconhece que, diante do risco de uma possível paralisação total das obras, a população sofrerá prejuízos, principalmente, porque em vários trechos, a rodovia está fechada e os motoristas têm que usar desvios que passam por dentro da cidade. De acordo com a prefeitura, em audiência na quinta-feira (17), em Brasília, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o prefeito de Rio Preto Edinho Araújo obteve a garantia de que as obras de duplicação da BR-153, no trecho urbano de 17,8 quilômetros, não serão paralisadas por falta de recursos financeiros. Segundo a prefeitura, estão previstos R$ 15 milhões por meio de Projeto de Lei do Congresso Nacional, que já está tramitando na Comissão de Orçamento. E outros R$ 15 milhões, segundo o ministro Tarcísio, virão de remanejamentos de recursos de outras obras federais de infraestrutura que não estejam tão adiantadas quanto as obras da BR-153, ou que estejam paralisadas.

