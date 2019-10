Mantimentos foram entregues para o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes

publicado em 02/10/2019

Empresário Valmir Dornelas doa 100 cestas básicas (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Uma iniciativa solidária aliada a amizade. O resultado é mais que positivo: ajudar a Santa Casa de Votuporanga. O empresário e diretor do Hospital, Valmir Dornelas, reuniu seus amigos para uma ação do bem: doar cestas básicas para a Instituição, referência para 53 cidades da região.Como ex-provedor e atual terceiro secretário, Valmir sabe das demandas da Santa Casa. “Reuni alguns amigos para colaborar com o Hospital, ciente da quantidade de atendimentos realizados. Prontamente, eles atenderam minha solicitação e conseguimos então 100 cestas básicas para a Instituição”, contou.O empresário do Ville Hotel Gramadão esteve na Instituição nesta terça-feira (1/10) para fazer a entrega. Ele foi recepcionado pelo provedor Luiz Fernando Góes Liévana e pelo gerente comercial e vereador, Daniel David.Os alimentos foram para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. “Agradecemos a doação do Valmir, empresário sempre envolvido com a Santa Casa. É um grande companheiro da diretoria, que auxilia na gestão da Instituição. Seus conselhos, vivências, empreendedorismo fazem a diferença para que o Hospital se tornasse referência que é hoje. Esta contribuição é apenas uma demonstração do quanto que ele é apaixonado pela causa. Nosso muito obrigado por tudo que você realiza em prol de nossos assistidos”, finalizou o provedor.