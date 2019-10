Atividade, aberta à comunidade, será realizada no dia 26 de outubro, na Clínica-Escola de Nutrição; inscrições já estão abertas

publicado em 14/10/2019

As inscrições devem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/oficinalowcarb, até a próxima quarta-feira (dia 16) (Foto: Unifev)

A UNIFEV, por meio das suas graduações em Gastronomia e Nutrição, abriu inscrições para os interessados em aprender receitas de lanches low carb. A oficina, aberta à comunidade, será realizada no próximo dia 26 de outubro, às 8 horas, no Laboratório de Práticas Gastronômicas, que funciona juntamente à Clínica-Escola de Nutrição, no Campus Centro.As inscrições devem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/oficinalowcarb, até a próxima quarta-feira (dia 16). O valor do investimento é de R$ 30, que pode ser parcelado em até duas vezes.De acordo com a coordenadora das graduações, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, os participantes terão a oportunidade de receber dicas e aprender receitas com quantidade reduzida de carboidratos. “Os pratos trabalhados serão bolinha de queijo, torta de frango, cookies de amêndoas e chocolate e bolo de chocolate. Tenho certeza que o curso será muito interessante”, afirmou.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.