Primeira etapa visa vacinar 95 % das crianças a partir de seis meses e com menos de 5 anos.

publicado em 07/10/2019

Vacina contra sarampo — Foto: Reprodução/TV TEM

A Campanha Nacional de Vacinação contra o sarampo é realizada a partir desta segunda-feira (7) em cidades da região noroeste paulista.De acordo com o Ministério da Saúde, a primeira etapa visa vacinar 95 % das crianças a partir de seis meses e com menos de 5 anos.A data para os pais levarem os filhos nos postos de saúdes termina no dia 25 de outubro, sendo que o “Dia D” é realizado no dia 19 do mesmo mês.A segunda etapa da campanha, focada em jovens de 20 e 39 anos, será realizada entre os dias 18 e 30 de novembro.Quem está na dúvida se precisa tomar a vacina ou não deve comparecer aos postos de saúde com a carteirinha para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose.O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice viral aos 12 meses e também aos 15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege também contra varicela.Neste ano, os bebês com menos de 12 meses também devem receber a chamada “dose zero”, que não é contabilizada no calendário.A vacina é contraindicada para crianças com menos de 6 meses. A recomendação para os pais e responsáveis é evitar exposição a aglomerações, manter higienização adequada e ventilação adequada de ambientes.Se a criança começar a apresentar manchas vermelhas pelo corpo, febre, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal, os pais devem procurar imediatamente um profissional.Sarampo no noroeste paulistaSegundo um levantamento feito pelas prefeituras no noroeste paulista, o município com mais casos confirmados é o de Fernandópolis (SP), que atualmente possuí 47.Em seguida, aparece São José do Rio Preto (SP) com 41 casos confirmados de sarampo, sendo que 76% deles foram registrados em crianças menores de 1 ano, sem histórico de vacinação, e 40% em adultos não vacinados.Votuporanga (SP) é a terceira cidade da região com mais casos positivos de sarampo. Ao todo, 13 pacientes já foram infectados pelo vírus da doença.Sarampo no BrasilSegundo levantamento feito pelo Ministério Público, até o dia 28 de agosto, o Brasil registrou 5.404 casos confirmados de sarampo e seis mortes, sendo quatro delas de pacientes menores de 1 ano.Dos casos confirmados nesse período, 97% (5.228) estão concentrados em 173 municípios do estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana.