Corpo de Bombeiros diz que há suspeita de curto-circuito. Não houve vítimas, porém igreja ficou em ruínas.

publicado em 05/10/2019

Igrejinha de Diamantina foi destruída pelo fogo — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

A Polícia Civil fará, neste sábado (5), perícia para determinar as causas do incêndio na Capela de Santa Rita, no distrito de Sopa, em Diamantina. O templo, que integra o patrimônio tombado da cidade pelo valor artístico, cultural e histórico, foi destruído pelas chamas na sexta (4).Ainda na sexta, os bombeiros fizeram trabalho de rescaldo. O local ficou sob cuidado da Guarda Municipal para passar por perícia a partir das 13h deste sábado.Em entrevista ao Valor, o comandante dos bombeiros da cidade, capitão Andrey Gomes, disse que há suspeita de curto-circuito. "Inicialmente, há uma suspeita de curto-circuito. A capela possuía projeto de plano de prevenção contra incêndio, já tinha notificação dos bombeiros para correções, mas não possuía liberação final", afirmou.Em nota, a Prefeitura de Diamantina informou que "realiza levantamento de informações sobre as intervenções realizadas na Capela e aguarda os laudos periciais para maior esclarecimento dos fatos ocorridos".Combate às chamasUma equipe com nove militares, com apoio de três carros e um caminhão pipa atuou no combate às chamas. No vídeo acima é possível ver que as chamas consumiram o interior do local e provocaram o desabamento da torre e do teto da igreja. Não havia ninguém dentro do local.Segundo os bombeiros, as chamas estavam controladas por volta das 17h. Ainda de acordo com os militares, o incêndio consumiu toda a estrutura da capela, sobrando apenas as paredes em ruínas, sem desmoronar. O local foi totalmente interditado pois, o que restou da capela histórica corre o risco de desabar.