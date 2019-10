Comemorações ocorrerão entre os dias 14 e 18 de outubro, ocasião em que será realizada a Semana Acadêmica da graduação

publicado em 11/10/2019

20 anos do curso de Fisioterapia da UNIFEV será marcado por inúmeras atividades (Foto: Unifev)

Neste mês, o curso de Fisioterapia da UNIFEV comemora o seu aniversário de 20 anos. Para celebrar, a graduação realizará a sua tradicional Semana Acadêmica entre os dias 14 e 18 de outubro, no Campus Centro da Instituição.Entre as atividades, está programada uma exposição sobre a história do curso e um ciclo de palestras com representantes do Conselho Regional de Fisioterapia do Estado de São Paulo (Crefito-3). De acordo com o coordenador, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, a iniciativa também tem o objetivo de comemorar o Dia do Fisioterapeuta, celebrado em 13 de outubro.“A Semana contará com um cronograma extenso e repleto de atividades comunitárias. Outro motivo para festejar é que, recentemente, o curso de Fisioterapia recebeu quatro estrelas (de 1 a 5) pelo Guia da Faculdade do Jornal Estadão, em parceria com a startup Quero Educação. Estamos muito felizes com o resultado”, afirmou.Os eventos são abertos aos alunos da graduação, profissionais da área e a toda a comunidade. Confira a programação completa no link: www.unifev.edu.br/20anosfisioMais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.