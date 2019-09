A ação foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e teve a participação de várias unidades da Polícia Militar

publicado em 20/09/2019

Operação Rodovia Mais Segura detém 305 pessoas e apreende mais de 90,6 quilos de drogas (Foto: Divulgação)

As polícias Militar do Estado de São Paulo e Rodoviária Federal realizaram, desde a meia-noite de quinta-feira (19), mais uma edição da operação “Rodovia Mais Segura”. A ação, que chega em sua 24 edição, foi deflagrada em todo o Estado de São Paulo.Com a finalidade de combater a criminalidade e prevenir infrações, garantindo a segurança nas rodovias, 20.606 policiais militares foram mobilizados, com o emprego de 9.094 viaturas e nove aeronaves distribuídas em mais de 2,3 mil pontos.Durante a operação, 33.772 pessoas foram abordadas, sendo 175 pessoas presas e/ou apreendidas e 130 foragidos capturados. Mais de 26 mil veículos foram vistoriados e 173 motoristas autuados por consumo de álcool ou por se recusar a fazer o teste do bafômetro. A PM também apreendeu 18 armas e 90,6 quilos de drogas, além recuperar 76 veículos produtos de roubo ou furto.A ação conjunta contou a participação de várias unidades da PM, como o Comando do Policiamento Rodoviário, os Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps), as Forças Táticas, o policiamento de choque, territorial e ambiental, além do Comando de Aviação por meio do patrulhamento aéreo.As equipes permaneceram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar a ação de criminosos. Houve reforço do policiamento entre marginais e acessos às rodovias estaduais e federais de São Paulo. A medida marca a prioridade do Governo do Estado com a segurança em São Paulo, que também busca uma maior integração com a Polícia Federal.