Mensagens positivas foram deixadas em banheiro de escola

publicado em 24/09/2019

Mensagens positivas foram deixadas em banheiro de escola Foto: Instagram / Reproduçã

As mensagens relacionadas a suicídio expostas nas paredes do banheiro feminino da Escola Estadual Maria Pia Silva Castro, em Franca (SP), chamaram a atenção da vice-diretora Jaqueline Vieira, que decidiu transformar aquele espaço para mostrar às alunas que os profissionais do colégio se importam com elas e estão dispostos a ajudá-las. Foi com esse objetivo que ela procurou o artista Samuel Freiria, de 46 anos, na última sexta-feira. E ele não tardou a aceitar. No domingo, criou mensagens positivas e respondeu algumas das originais com frases como: "Você é especial para alguém".— A princípio, a ideia era tampar o que já tinha e colocar mensagens positivas por cima. Chegando lá na escola, ela (Jaqueline) já havia pintado as portas, mas nas laterais das paredes de azulejo ainda estavam escritas algumas mensagens e eu as respondi em vez de limpar. Mantivemos as originais com a intenção de mostrar que alguém leu as mensagens e se importou com isso — contou.Samuel divulgou imagens do trabalho na escola em seu perfil do Facebook nesta segunda-feira. O post está repercutindo entre usuários da rede social. Até o momento, soma cerca de 83 mil compartilhamentos e 65 mil curtidas, com centenas de elogios deixados nos comentários.Eu não esperava de maneira alguma que isso repercutisse. Fiz sem pretenção, algo para elas mesmo. Postei nas redes sociais e o negócio foi tomando uma proporção gigantesca — disse. — Recebi mensagens de várias pessoas também.As portas do banheiro feminino foram pintadas na parte externa com mensagens curtas, como "Você é linda", "Você é incrível", e "Você é corajosa". Para Samuel, essa pode ser até uma forma da menina escolher qual cabine vai usar de acordo com seu humor. Já do lado de dentro, há espaço suficiente para as alunas rabiscarem à vontade e deixarem suas próprias mensagens positivas para quem precisa.A vice-diretora Jaqueline deixou um bilhete sobre o projeto para as estudantes, ressaltando que foi feito para "mostrar o quanto cada uma é importante" para todos na escola."Nesse final de semana nós trocamos o descanso por trabalho e preparamos esse espaço para vocês! Muita gente colaborou para que ficasse assim tão lindo, todos dedicaram um tempinho para trazer essa alegria para vocês e mostrar o quanto cada uma é importante para todos nós!", afirmou a professora.Vamos conversar um pouco mais sobre isso e outras coisinhas durante a semana e, para as alunas da manhã, tenham paciência pois nos encontraremos apenas na quinta. Até lá cuidem de tudo com carinho, o mesmo carinho que colocamos aqui para abraçar vocês! Ainda não terminamos pois a arte final sairá das mãos de cada uma e combinaremos isso na nossa conversa. Espero que traga para vocês a mesma emoção que nos trouxe desde o surgimento dessa ideia até a concentraçãio de tudo", acrescentou.