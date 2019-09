Crianças e adolescentes com idade entre 5 e 16 anos incompletos poderão assistir aos shows do Rock in Rio – 2019

publicado em 28/09/2019

Crianças e adolescentes com idade entre 5 e 16 anos incompletos poderão assistir aos shows do Rock in Rio (Foto:Alexandre Macieira/Riotur)

Crianças e adolescentes com idade entre 5 e 16 anos incompletos poderão assistir aos shows do Rock in Rio – 2019, desde que acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. A decisão é da 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Rio de Janeiro, que considerou procedente o pedido de autorização judicial da empresa Rock World, organizadora do evento, que começou hoje (27).

Na decisão, o juiz Pedro Henrique Alves autoriza jovens a partir dos 16 anos a entrar no espaço desacompanhados.

A empresa queria autorização para a entrada no Rock in Rio de crianças sem limite de idade, mas o juiz decidiu pela liberação a partir dos 5 anos de idade, destacando a necessidade de observar a natureza do evento, a existência de instalações adequadas, a segurança do local e a conformação do ambiente ao público infantojuvenil.

O Rock in Rio – 2019, que está sendo realizado no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, tem shows programados para sexta, sábado e domingo (28 e 29) e para os dias 3, 4, 5 e 6 de outubro. Considerado um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio teve sua primeira edição em 1985.