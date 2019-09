Homem disse aos policiais que pagou mais de R$ 5 mil pelos cigarros e iria revendê-los em Minas Gerais.

publicado em 23/09/2019

Homem foi preso após ser pego contrabandeando cigarros do Paraguai — Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um homem de 40 anos foi preso na noite deste domingo (22) na Rodovia BR-153 em José Bonifácio (SP) após ser flagrado transportando 80 mil cigarros contrabandeados do Paraguai.Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista foi parado e na abordagem estava bastante nervoso ao entregar os documentos.Os policiais revistaram o porta malas do veículo e encontraram 4 mil maços, totalizando 80 mil cigarros contrabandeados do Paraguai.O homem disse aos policiais que pagou mais de R$ 5 mil pelos cigarros e iria revendê-los em Minas Gerais. Ele foi encaminhado para Polícia Federal de São José do Rio Preto (SP), onde permanece à disposição da Justiça.