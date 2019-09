Após o sucesso em Jales, a jornalista e artesã, Giovanna Simioli, irá realizar o evento em Fernandópolis.

publicado em 02/09/2019

O principal objetivo da feira é fomentar as artes manuais, valorizar o profissional e divulgar os artistas de nossa cidade e região (Foto: Divulgação)

Idealizada pela jornalista e artesã, Giovanna Simioli, do ateliê Coisas e Coisinhas da Gi, a CriArte é uma feira de artes manuais e gastronomia que será realizada ente os dias 6 e 8 de dezembro na Casa Festa (antiga Casantiga), em Fernandópolis. “O principal objetivo da feira é fomentar as artes manuais, valorizar o profissional e divulgar os artistas de nossa cidade e região”.Já estão confirmados mais de 30 expositores de Fernandópolis, Jales, Votuporanga e São José do Rio Preto, que foram escolhidos a dedo pela própria Giovanna. “Assim como na primeira edição tive o cuidado de fazer uma curadoria, conhecer os trabalhos dos expositores e trazer, além da qualidade, o máximo de variedade em técnicas e produtos para exposição".De acordo com a organizadora os visitantes irão encontrar peças bordadas à mão, bordados ao vivo na máquina, costura criativa, patchwork, arte com pérolas, arte sacra, acessórios, laços, arte em mdf, chinelos bordados, bonecas russas, terrários, crochê em fio de malha, tricô, enxoval para bebê, além de um setor de gastronomia repleto de delícias como queijos artesanais, charcutaria, comida saudável, risotos, sorvete na nuvem, comida japonesa, cervejas artesanais, coxinhas e muito mais.Para maior comodidade das mamães, haverá uma brinquedoteca com monitores e oficina de slime todos os dias e um espaço delicioso para apreciar uma deliciosa comida artesanal em nosso deck gastronômico. “Será um espaço de confraternização para toda a família. A ideia é fazer com que o evento seja um espaço democrático para quem aprecia a arte “feita a mão” e, principalmente, para que as pessoas conheçam a infinidade de artistas que temos na cidade e na região”.Serviço:CriArte: Feira de Artes Manuais e GastronomiaData: 6 a 8 de dezembroLocal: Casa Festa (antiga Casantiga) Av. Litério Grecco, 2727 – Fernandópolis/SPENTRADA FRANCA