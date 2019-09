Pista ficou totalmente interditada por quase três horas. Motorista não se feriu.

publicado em 24/09/2019

Sucata do caminhão ficou espalhada na pista em Fernandópolis — Foto: Arquivo Pessoal

Um caminhão carregado com sucata tombou na Rodovia Euclides da Cunha, em Fernandópolis (SP), nesta terça-feira (24).De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista entrava na via quando perdeu o controle da direção e o veículo tombou.As duas pistas precisaram ser totalmente interditadas, já que a sucata transportada pelo caminhão ficou espalhada pela rodovia.Ainda segundo a PRE, o caminheiro não sofreu nenhum ferimento e o tráfego no trecho já foi liberado.