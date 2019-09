Defesa apresentou balanço de um mês das ações das Forças Armadas na floresta. Previsão é que atuação de tropas federais para combate a incêndios na região vá até outubro.

publicado em 23/09/2019

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, durante apresentação das ações das Forças Armadas em combate a queimadas na floresta amazônica — Foto: Laís Lis/G1

Forças Armadas

O envio das tropas à região completa um mês na terça-feira (24), quando venceria o decreto original. O governo federal admite a possibilidade de manter os militares na Amazônia até novembro, quando, em geral, termina a temporada da seca.

A ajuda está disponível para a chamada Amazônia Legal, que inclui os sete estados da Região Norte, além do norte de Mato Grosso e o oeste do Maranhão.

De acordo com o texto do decreto que autorizou a atuação das Forças Armadas, a ação depende de requerimento por parte dos governadores da região. Ainda de acordo com o decreto, os militares atuariam em ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais, além de levantamento e combate a focos de incêndio.