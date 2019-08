O evento conta com programação diversificada, aberta a trabalhadores e à população em geral

publicado em 27/08/2019

A Prefeitura de Votuporanga apoia o evento, por meio das Secretarias da Saúde, Cultura e Turismo e da Saev Ambiental (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

“Funcionário Consciente Previne Acidente” é o tema deste ano da 15ª Semana Integrada de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) promovida pela Prefeitura de Votuporanga em parceria com diversas instituições da cidade como: Associação Comercial, AIRVO (Associação Industrial da Região de Votuporanga), SINDIMOB (Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Votuporanga), Câmara Municipal, Senac, Senai, Brasil EPI, JMed, Saúde Já e MedSeg.A programação teve início na noite de segunda-feira (26/08) e contou com a participação do Prefeito João Dado, do Presidente da ACV, Valdeci Merloti; do industrial Sérgio Braga, representando a AIRVO; de toda a Comissão Organizadora do evento, funcionários das empresas participantes e comunidade em geral.Durante a abertura o Prefeito João Dado ressaltou a importância de se prevenir acidentes de trabalho e citou como exemplo as obras de adequação de combate a incêndios que a Prefeitura vem realizando em todas as escolas e Unidades de Saúde. “É dever de todos os gestores prezar pelo atendimento à população com segurança e qualidade”, destacou o Prefeito.ProgramaçãoDentro da programação estão previstas palestras, treinamentos, ginástica laboral e o tradicional Concurso de Paródias para encerrar a semana, na sexta-feira (30/8). As atividades seguem durante toda a semana, a partir das 19 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, localizado na Avenida dos Bancários, número 3299, bairro Jardim Alvorada.A Prefeitura de Votuporanga apoia o evento, por meio das Secretarias da Saúde, Cultura e Turismo e da Saev Ambiental.