publicado em 27/08/2019

A Santa Casa de Votuporanga faz questão de participar da 9ª Semana do Bebê, promovida pela Prefeitura de Votuporanga, por meio das Secretarias Municipais da Educação, Saúde, Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade.O evento é destinado a gestantes e famílias com pequenos de até 5 anos, visando contribuir efetivamente com o desenvolvimento infantil, assegurando atenção adequada a saúde das crianças.O encontro teve início nesta segunda-feira (26/8), na Praça “Joaquim Ferreira Junior”, localizada na Rua Abílio Dutra, no bairro Vila Paes. A doula Arlete Mendes e a enfermeira responsável pela Pediatria, Renata Rálio, estiveram ainda mais próximas do público, sanando diversas dúvidas.As duas profissionais orientaram sobre materno infantil. “Foi uma experiência muito importante porque pudemos falar sobre diversos assuntos, sempre com foco na saúde da mamãe e do bebê. Explicamos principalmente sobre aleitamento, que ajuda no desenvolvimento da criança, protegendo sua saúde. O leite materno é o alimento ideal para o recém-nascido, pois supre todas as necessidades até os seis meses de idade, evitando problemas como a desnutrição, entre outros”, explicou Renata.Arlete enfatizou sobre parto humanizado, levando equipamentos como banqueta. “Conversei muito com as participantes sobre o nascimento como algo natural. Quando você humaniza um parto, a grávida fica mais livre para escolher o que a faz se sentir melhor. Pode andar durante o trabalho de parto e escolher quem quer ao seu lado, por exemplo, vivenciado aquele momento único e especial”, complementou.Além da Santa Casa, o evento conta com importantes parcerias: Secretaria da Saúde do Governo do Estado, Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância, Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Votuporanga e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, falou sobre a participação. “Estamos sempre apoiando a Semana do Bebê, porque entendemos que são nestes momentos que conseguimos demonstrar nossas práticas de Primeiríssima Infância. A fase de zero a três anos é fundamental para o bem-estar e desenvolvimento da criança, com reflexo em toda sua vida”, concluiu.