Instituição é uma das 1.000 do Brasil que faz parte do programa do Ministério da Saúde, que visa melhorar o Sistema Único de Saúde

publicado em 22/08/2019

O Hospital Israelita Albert Einstein iniciou a semana na Santa Casa de Votuporanga, apoiando a promoção da melhoria das condições de saúde da população (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga visa melhorar seu atendimento para todos os pacientes, especialmente do Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital integra lista de 1.000 entidades brasileiras selecionadas para o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS) para consultoria em gestão.O Hospital Israelita Albert Einstein iniciou a semana na Santa Casa de Votuporanga, apoiando a promoção da melhoria das condições de saúde da população. Gabriela Malheiros, do Albert Einstein, está na Instituição para implantar o programa, com foco no Centro Cirúrgico.O coordenador corporativo, Angelo Jabur Bimbato, destacou que o objetivo da diretoria é potencializar processos e gerar resultados. “Estamos alinhando estratégias, a fim de beneficiar ainda mais os pacientes. Buscamos um Centro Cirúrgico mais eficiente e que oferecerá maior rentabilidade e promoverá maior segurança do paciente. O resultado só será possível com auxílio de vocês (colaboradores), que vivenciam a Santa Casa diariamente”, enfatizou.A gerente administrativa, Leila Fabrete, explicou o PROADI – SUS. “Nos candidatamos para o programa de desenvolvimento do Sistema Único de Saúde. O programa sofreu alterações e tivemos que escolher apenas um ponto focal dentro da Instituição. Escolhemos o Centro Cirúrgico visando as melhorias, de olho em expandir a demanda para todo o Hospital. Além desta ação, temos outras que visam a melhoria da gestão. Estamos concentrados com mente e coração para atingirmos o alvo”, disse.Gabriela deu detalhes do processo. “O PROADI- SUS credencia cinco Hospitais de referência e conceituados – Albert Einstein, Oswaldo Cruz, Sírio- Libanês, Moinhos de Vento e HCor (Hospital do Coração) - para promover consultoria em instituições filantrópicas. Iremos capacitar a equipe, com foco em metodologia de gestão. Recebemos informações dos colaboradores de maneira com que conseguimos fazer um diagnóstico. Agora estamos juntos para conhecer os problemas, traçar um plano, elaborando ações. Em três semanas, faremos o planejamento das melhorias e depois vem o acompanhamento. O nosso resultado final será disseminar estas boas práticas”, afirmou.