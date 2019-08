A estrada vicinal Gentil Moreira, onde a criança foi localizada, que fica entre as duas cidades

Um bebê recém-nascido do sexo masculino foi encontrado abandonado neste domingo (18), em uma estrada vicinal que liga Avanhandava e Promissão.A estrada vicinal Gentil Moreira, onde a criança foi localizada, que fica entre as duas cidades.?O bebê, que estava com cordão umbilical e placenta, teria menos de dois dias de vida e foi localizada por uma pessoa que caminhava próximo ao local.Segundo informações apuradas pela reportagem, a criança foi levada para Avanhandava e depois encaminhada ao pronto-socorro de Penápolis.De lá, a criança seria encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal da Santa Casa de Araçatuba, já que estava com quadro de hipotermia.O caso foi registrado na delegacia da cidade e está sendo investigado. Até agora, a mãe do bebê não foi identificada.