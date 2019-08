No local, foram instalados 42 postes de iluminação, sendo 21 em cada lado da Avenida, com luminárias de LED

publicado em 27/08/2019

Prefeitura entrega iluminação de avenida da Zona Norte nesta sexta-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado entregará a iluminação da Avenida Mário Pozzobon, entre as Avenidas Jerônimo Figueira da Costa e Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, nesta sexta-feira, às 18h. O evento faz parte do Calendário de Aniversário da cidade.Mapeado como um dos pontos mais escuros de Votuporanga, o local recebe a melhoria após anos de reivindicação da população e garantirá conforto e segurança dos munícipes. A obra ainda atende a reivindicação do vereador Vilmar da Farmácia, que em várias oportunidades fez a solicitação atendida pelo Executivo.No local, foram instalados 42 postes de iluminação, sendo 21 em cada lado da Avenida, com luminárias de LED, fiação, padrão de energia e mão de obra própria em uma extensão de aproximadamente 600 metros. A obra ainda contou com apoio da Saev Ambiental para o corte do asfalto e do passeio por onde foram instalados as tubulações das fiações subterrâneas.O trecho da Avenida Prefeito Mário Pozzobon entre a Jerônimo Figueira da Costa e Emílio Arroyo Hernandes foi pavimentado recentemente, em 2016.A cerimônia de inauguração será realizada na Praça Antônia Brazadin Romeiro Bento, no cruzamento da Avenida Prefeito Mário Pozzobon com a Avenida Emílio Arroyo Hernandes.