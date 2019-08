Roberta Almeida, de 62 anos, teve câncer de mama em 2013 e doença se espalhou pelo corpo. Internada no Hospital de Base de Rio Preto (SP), amigas realizaram visita especial.

publicado em 10/08/2019

Lolita foi visitar a dona, Roberta Almeida, no Hospital em Rio Preto — Foto: Divulgação/HB

Roberta Almeida está internada há um mês na ala de cuidados paliativos do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP). Com câncer na mama, que se espalhou por outras partes do corpo, a chance de cura praticamente não existe. Mas nesta sexta-feira (9), a paciente de 62 anos recebeu uma visita que, se não cura, pelo menos alegrou o coração.Duas amigas de Roberta, em conversa com a equipe do hospital, programaram uma visita surpresa da Lolita, a cadelinha que é xodó de Roberta. O encontro foi carregado de alegria e de muita emoção (Veja vídeo abaixo).“Com certeza dá um ânimo a mais. Infelizmente não há expectativa, mas essa visita trouxe muita felicidade para ela e para nós”, afirma a amiga Maria Conceição Godoy.Segundo as amigas, Roberta não via a cadelinha desde quando foi internada no Hospital de Base. Ela descobriu o câncer na mama em 2013 e, pelo estado avançado, foi preciso retirar a mama.A doença parecia curada, mas ela voltou mais forte e houve metástase. Agora, o câncer também está na cabeça, no pulmão e em outros órgãos.“Eles (equipe médica) viram que era importante a visita e perguntaram o que a Roberta tinha de apreço. Falamos da cachorrinha e eles toparam deixar trazê-la”, diz Maria.PaixãoAo G1, a amiga contou que Lolita está com a dona há dois anos. A paciente tinha outra cadelinha de estimação, que acabou morrendo antes da chegada dela.“Com a morte, ela ficou muito triste, desanimada. Então, a Lolita veio dar uma alegria para ela”, diz.Maria afirma que ela e Roberta são amigas há mais de 20 anos e, por causa da doença, as duas moraram juntas há um bom tempo. Por causa da internação, Lolita divide, agora, um período na casa de Maria e da outra amiga, Maria de Lourdes Tamarozzi.Ainda de acordo com a amiga, Roberta tem uma filha, que mora em Portugal, e também mandou um vídeo para a mãe durante a visita surpresa de Lolita.Ainda não se sabe quanto tempo Roberta ficará internada no setor de cuidados paliativos do hospital, mas, com certeza, o dia 9 de agosto vai ficar guardado na memória dela.“Foi uma surpresa para as duas. A Lolita, quando viu, lambia muito a Roberta, que ficava jogando beijos. Ela foi até com um vestidinho feito pela Roberta. Ficou o tempo todo no colo dela e rosnava quando achava que iam tirá-la de lá”, afirma.