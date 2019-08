Dentre os 2.085 atendimentos, 1.547 foram por telefone, 253 pessoalmente, 213 por site e 72 via e-mail

publicado em 14/08/2019

Ouvidoria Geral do Município registra 93,87% de resolutividade no primeiro semestre do ano (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Ouvidoria Geral do Município da Secretaria de Transparência e Controladoria da Prefeitura de Votuporanga tem se destacado no atendimento à população votuporanguense. De 1º de janeiro a 30 de junho deste ano, o órgão registrou um total de 2.085 ocorrências, com índice de 93,87% de resolutividade.Segundo o Secretário de Transparência e Controladoria da Prefeitura, Ronaldo de Mattos, os índices de resolutividade não só demonstram eficiência da Ouvidoria Geral do Município. “Este índice é reflexo de que os serviços públicos estão sendo prestados e que o Prefeito João Dado entende que a Ouvidoria Geral do Município é uma ferramenta importante que favorece a participação da população na gestão da nossa cidade”.De acordo com a pasta, as manifestações mais registradas foram de terreno privado com mato alto, entulho ou lixo (322); buracos no asfalto (254); iluminação pública (147); descarte irregular de lixo, entulho e recicláveis (99); construção irregular, abandonada e sem projeto (83); quintal sujo por criação de animais ou lixo (68); execução irregular de atividade comércio, indústria e igreja (64); entre outras.Dentre os 2.085 atendimentos, 1.547 foram por telefone, 253 pessoalmente, 213 por site e 72 via e-mail.Após encaminhadas à Ouvidoria, as manifestações dos munícipes são devidamente registradas e classificadas em: agradecimento, denúncia, informação, reclamação e/ou sugestão. Daí em diante, os casos são direcionados aos setores competentes da Prefeitura, cujas respostas são analisadas pelo ouvidor responsável e, em seguida, repassadas ao cidadão, que recebe um retorno com a posição oficial a respeito de sua solicitação.Ouvidoria Geral do Município – telefone 0800-770-3590O canal oficial de relacionamento entre os cidadãos e a Administração Pública foi criado para que os membros da comunidade façam sugestões, pedidos, reclamações e até mesmo elogios aos serviços da municipalidade.Além do atendimento tradicional ao público, que acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, no Paço Municipal, localizado na rua Pará, nº 3227 (Patrimônio Velho), a Ouvidoria Geral do Município da Secretaria de Transparência e Controladoria da Prefeitura de Votuporanga proporciona atendimento online a população.Pela internet, o acesso ao órgão pode ser feito na página inicial do site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br), por meio do ícone “Fale com a Ouvidoria”, sendo uma medida participativa e ágil.O processo é simples e consiste no preenchimento de um formulário, que pode ser feito de maneira anônima. O sistema permite acesso através de computadores e dispositivos móveis, como tablets e smartphones, para facilitar o contato do munícipe com o órgão.