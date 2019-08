Monobloco é uma das atrações da festa que reunirá centenas de pessoas no Centro de Eventos “Valério Giamatei”, a partir das 17h; festa é Open bar e Open food

publicado em 30/08/2019

Um dos mais conhecidos blocos de Carnaval brasileiros do Rio de Janeiro, o Monobloco promete trazer muita energia boa para o interior paulista (Foto: Comunicativa Imprensa e Eventos)

Votuporanga ganha destaque regional neste fim de semana. Centenas de pessoas da cidade e região estão na contagem regressiva para a Nossa Feijoada, que promete agitar toda a região com atrações como Monobloco, Os Partideiros e Djs Cassinho e Ju Balbi. A festa está marcada para começar às 17h, no Centro de Eventos “Valério Giamatei”, próximo à Ilha do Pescador.Um dos mais conhecidos blocos de Carnaval brasileiros do Rio de Janeiro, o Monobloco promete trazer para o interior paulista muito samba e energia boa para não deixar ninguém parado ao som de instrumentos de escola de samba, entre outras atrações que arrastam multidões por onde passam. O público também será animado pelo som de Os Partideiros e pela música eletrônica e de qualidade dos Djs Cassinho e Ju Balbi.Já em sua primeira edição, a Nossa Feijoada tem chamado a atenção pela programação e também pelo cardápio. A festa é Open bar de Imperio Lager, Gold e Puro Malte, caipirinhas, refrigerante e água e Open Food, com cardápio que inclui feijoada completa com petiscos de entrada.Convites ainda podem ser comprados em quatro pontos de venda físicos e online, pelo site https://www.guicheweb.com.br/ingressos/11660. Haverá também venda de convites na portaria do evento.Pontos de Venda em VotuporangaLoja Guichê WebAv. Vale do Sol, 5236(17)3421-1479Ilha do PescadorEstrada Mun., Km 01(17) 99705-7090Loja 775Rua Pernambuco, 3380(17) 3422-9023Oishi VotuporangaAv Angelo Bimbato, 3136(17) 3422 3146