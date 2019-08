Adolescente caiu de moto na BR-153 em Rio Preto (SP) e policial à paisana foi ajudar, quando surgiu um homem chamando o menor pelo nome e querendo pegar a mochila dele.

publicado em 16/08/2019

Porções de cocaína foram apreendidas em Rio Preto — Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (15) após um adolescente de 15 anos sofrer um acidente na Rodovia BR-153, em São José do Rio Preto (SP). Segundo os policiais, a equipe encontrou porções de cocaína com menor, que seria entregue ao homem.De acordo com o boletim de ocorrência, o menor trafegava na rodovia quando foi atingido por um carro, ele caiu da moto.Um policial à paisana que também estava na rodovia foi até o local para ver o que tinha acontecido. Junto com o policial, chegou um homem chamando o adolescente pelo nome e perguntando para ele sobre uma mochila.O policial que estava no local achou a atitude do homem suspeita e foi ver o que tinha dentro da mochila. Lá foram encontradas 1.749 porções de cocaína. Quando questionado, o homem negou que conhecesse o menor.Já o adolescente disse aos policiais que estava na rodovia porque tinham mandado ele buscar a mochila e levar até o bairro João Paulo 2.O homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menor, já que ele negou que conhecia o adolescente, mas chamou ele pelo nome.O adolescente sofreu ferimentos e foi levado para o Hospital de Base onde vai passar por uma cirurgia.