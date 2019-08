Presidente da Accenture Brasil e América Latina, Leonardo Framil, e o diretor de Inovação da 3M, Paulo Roberto Gandolfi, estão entre os convidados.

publicado em 14/08/2019

LIDE Rio Preto traz lideranças nacionais para o Innovation Meeting (Foto: Divulgação)

Com o tema “Inovação para crescer” o LIDE Rio Preto reúne seus filiados para o Innovation Meeting, evento que vai apresentar cases de empresas mundiais que se apoiam na inovação para crescer de forma competitiva. O encontro acontece no próximo dia 15 de agosto, no Espaço Vitória, em São José do Rio Preto.O presidente da Accenture Brasil e América Latina, Leonardo Framil, vai compartilhar no palco suas vivências e detalhar de que maneira a inovação está impactando a competitividade nas empresas. A Accenture é uma empresa global de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing. É a maior consultoria do mundo, atendendo clientes em mais de 200 cidades em 120 países. Em 2018, a empresa tinha cerca de 13.000 funcionários no Brasil.Na sequência, Paulo Roberto Gandolfi, diretor de Inovação da 3M, outra gigante, fala sobre os desafios da ciência e das boas práticas para avançar com novas ideias e soluções.A 3M Company é uma multinacional americana de tecnologia diversificada. Suas unidades de negócios estão reunidas em seis grandes mercados: Indústria & Transporte; Saúde; Consumo & Escritório; Segurança; Produtos Elétricos & Comunicação; Controle de Tráfego & Comunicação Visual. Em 2013, a 3M foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, a Empresa Mais Inovadora do Brasil no Prêmio Best Innovator 2013 da revista Época Negócios e consultoria AT Kearney"Queremos com esses dois grandes nomes da inovação mostrar aos filiados grandes e valiosas oportunidades geradas por processos de inovação eficientes, que podem se tornar grandes diferenciais competitivos”, afirma Marcos Scaldelai, presidente do LIDE Rio Preto.SERVIÇO | Innovation MeetingData: Quinta-feira, 15 de agostoLocal: Espaço Vitória, Av. Arthur Nonato, 6127 - Jardim Maracanã,Horário: das 18h30 às 22h30Programação:18h30- Credenciamento19h- Início do Evento19h30 - Palestras20h30- Debate21h- Cases TOTVS21h30- Jantar & Networking22h30 - Encerramento