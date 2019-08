Com as duas foram apreendidas caixas de dermocosméticos avaliados em R$ 30 mil

publicado em 10/08/2019

Produtos apreendidos com as mulheres (Foto:Divulgação/Polícia Civil)

Duas mulheres, de 20 e 38 anos, foram presas na madrugada desta sexta-feira, dia 9, no bairro da República, em São Paulo, acusadas de praticar pelo menos dez furtos em drogarias de Rio Preto e vários outros em farmácias de cidades do interior. Elas integravam uma quadrilha especializada em furtos de dermocosméticos - produtos com ativos farmacológicos utilizados na pele.A polícia chegou até as duas após investigações do Núcleo de Polícia Judiciária do 1°, 2° e 5° distritos policiais de Rio Preto. Com elas, os agentes apreenderam aproximadamente 100 caixas de dermocosméticos furtados em diversas drogarias do interior do Estado. A carga apreendida é avaliada em R$ 30 mil.Segundo o delegado Júlio César Pesqueiro, as investigações que culminaram na prisão da dupla começaram há mais de dois meses, após uma onda de furtos em drogarias de Rio Preto. "Através das câmeras de segurança, nós descobrimos que se tratava de uma organização criminosa. Eram mulheres furtando farmácias. As investigações começaram e descobrimos que elas eram de São Paulo."Após informações do esconderijo das mulheres, dois investigadores de Rio Preto ficaram de campana em frente ao prédio onde elas escondiam a mercadoria furtada. Na madrugada desta sexta-feira, dia 9, por volta das 4h, os dois avistaram as duas mulheres descendo de um táxi, carregando uma caixa de papelão grande. Ao se aproximarem das duas, os policiais constataram que se tratava das investigadas. Ambas tinham mandados de prisão por furto e foram presas.Ao serem questionadas sobre os produtos, elas confessaram à polícia que voltavam do interior e que haviam furtado o material em São Carlos. "No esquema, elas saíam de São Paulo, vinham para Rio Preto, passavam em Ribeirão Preto, de Ribeirão para Araraquara, depois passavam em São Carlos, Campinas e voltavam para São Paulo. E lá levavam os produtos furtados para os receptores, que eram haitianos ou chineses. Eles colocavam no mercado clandestino e vendiam os produtos bem abaixo do preço", destacou Pesqueiro.As mulheres agiam em conjunto. Enquanto parte do grupo distraía a atendente, outra furtava os dermocosméticos das prateleiras. "Na ação, elas entravam nas farmácias e, enquanto de quatro a cinco mulheres ficavam dispersando a atenção da atendente, outras duas furtavam os produtos e cosméticos caros. Os valores dos produtos furtados variavam de R$ 150 a R$ 700. Só de furtos elas cometeram aproximadamente dez nestes últimos dois meses em Rio Preto", disse o delegado.No interior do apartamento, os policiais encontraram mais caixas de dermocosméticos furtados. Também foram apreendidos R$ 6,4 mil em dinheiro e dois celulares. As duas mulheres foram presas por furto qualificado e associação criminosa, sendo levadas para o 2º Distrito Policial de Bom Retiro, em São Paulo, onde ficaram presas à disposição da Justiça. A polícia não divulgou o nome das duas mulheres, pois as investigações ainda estão em andamento.Ainda segundo a polícia, além de cometerem crimes em cidades do interior. As duas mulheres são suspeitas de praticar outros furtos na capital paulista.