Vítima tinha 42 anos e não havia sido imunizada, segundo Secretaria Estadual da Saúde. Balanço da semana passada registrou no estado 2.457 casos da doença, sendo 66% na capital.

publicado em 28/08/2019

A Secretaria Estadual da Saúde anunciou na tarde desta quarta-feira (28) a primeira morte provocada pelo sarampo na cidade e no estado de São Paulo desde o início do surto da doença neste ano. Segundo a secretaria, é a primeira morte no estado desde 1997.Ouça o podcast do Bem Estar sobre sarampoA vítima é um homem de 42 anos, sem registro de imunização. Ele era morador de Itaquera, Zona Leste da capital, chegou a ficar internado no hospital e morreu em 17 de agosto. O homem não possuía o baço, órgão do sistema linfático responsável por, entre outras funções, produzir e armazenar células de defesa do corpo.A Secretaria Municipal de Saúde informou que fez bloqueio na região onde a vítima morava, no hospital, próximo à família dele e no local onde ele trabalhava. Além disso, aplicou vacinas nas pessoas que vivem ou trabalham nesses locais. A suspeita é que a vítima tenha contraído sarampo de duas sobrinhas.O sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode evoluir para complicações e levar à morte. De acordo com o balanço da Secretaria da Saúde divulgado na semana passada, o estado tem 2.457 casos da doença, sendo 66% na capital paulista, o que equivale a 1.637 pessoas contaminadas pela doença.Segundo o último balanço nacional do Ministério da Saúde, referente ao período entre 19 de maio e 10 de agosto, 99% dos casos confirmados da doença foram no estado de São Paulo.VacinaçãoA Prefeitura de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de vacinação contra sarampo para jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a um ano de idade até o dia 31 de agosto. A recomendação é de que todos que fazem parte do público-alvo da campanha se imunizem, independentemente de já terem tomado as duas doses da vacina anteriormente.Desde o início da campanha, a vacina está sendo oferecida nas Unidades Básicas de Saúde e em postos volantes montados em áreas de grande circulação, como estações de trens, metrô e terminais de ônibus, além de creches, escolas e universidades. (Veja a lista de postos onde é oferecida a vacina na capital).A imunização deve seguir o seguinte esquema:Indivíduos de 12 meses a 29 anos de idade: 2 doses de tríplice viral com intervalo mínimo de 30 dias entre elas;Indivíduos de 30 a 49 anos de idade não vacinados: 1 dose de tríplice viral;Profissionais de saúde não vacinados: 2 doses com a vacina tríplice viral independente da idade, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas.Ainda é indicada a vacinação de crianças de 6 meses a menores de 1 ano que vão se deslocar para municípios que apresentam surto ativo de sarampo. A imunização deve ser feita pelo menos 15 dias antes da viagem.Casos em SPO número de casos de sarampo em São Paulo em 2019 já é o maior registrado em duas décadas, segundo dados da secretaria. Durante muito tempo, apenas casos pontuais e importados de outros locais foram registrados no estado.Desde a década de 90, os registros só ultrapassaram a casa do milhar em 1997, quando um surto da doença provocou 23,9 mil casos.O sarampo é uma doença extremamente contagiosa causada por um vírus do gênero Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. A transmissão pode ocorrer por meio da fala, tosse e/ou espirro. O quadro de infecção pode ser grave, com complicações principalmente em crianças desnutridas ou com sistema imunológico debilitado.Foram registrados casos da doença nos seguintes municípios paulistas:Agudos - 1Americana - 1Aparecida - 1Araçariguama - 3Arthur Nogueira - 1Atibaia - 2Barueri - 34Bauru - 11Birigui - 1Biritiba-Mirim - 1Caçapava - 10Cajamar - 2Caieiras - 1Campinas - 23Carapicuíba - 37Catanduva - 1Cotia - 2Diadema - 6Embu - 1Embu-Guaçu - 2Fernandópolis - 28Ferraz de Vasconcelos - 2Franca - 8Francisco Morato - 12Franco da Rocha - 16Getulina - 1Guararema - 3Guaratinguetá - 1Guarulhos - 91Hortolândia - 3Indaiatuba - 7Itapecerica da Serra - 2Itapetininga - 1Itapevi- 1Itaquaquecetuba - 7Itu - 1Itupeva - 1Jacareí - 2Jaguariúna - 2Jales - 1Jandira - 2João Ramalho - 1José Bonifácio - 1Jundiaí - 5Limeira - 1Louveira - 1Macedônia - 1Mairiporã - 23Mariápolis - 1Marília - 1Mauá - 42Meridiano - 1Mogi das Cruzes- 8Olímpia - 1Osasco - 57Paulínia - 3Penápolis - 1Pedro de Toledo - 1Peruíbe- 6Piedade- 1Piracaia - 1Pirassununga - 1Pindamonhangaba - 3Poá - 5Praia Grande - 4Presidente Epitácio - 1Presidente Venceslau - 2Ribeirão Pires - 14Ribeirão Preto - 3Rio Grande da Serra - 2Santa Isabel - 1Santana de Parnaíba - 20Santo André - 126Santos - 28São Bernardo do Campo - 45São Caetano do Sul - 11São Carlos - 1São José do Rio Preto - 13São José dos Campos - 8São Paulo - Capital - 1.637Sertãozinho - 8Sorocaba - 15Sumaré - 3Suzano - 2Taboão da Serra - 2Taquaritinga - 1Taubaté- 4Vinhedo - 5Votuporanga - 2Total - 2.457Surto no paísAntes considerado um país livre do sarampo, o Brasil perdeu o certificado de eliminação da doença concedido pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em fevereiro deste ano, após registrar mais de 10 mil casos em 2018. O surto aconteceu principalmente nos estados de Amazonas e Roraima.Durante as décadas de 1970 e 80, o sarampo ainda era umas das principais causas de mortalidade infantil no Brasil. Até que, a partir de 1999, o país não registrou mais mortes pela doença, o que só voltou a ocorrer em 2018.