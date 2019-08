Manifestantes se reuniram em São José do Rio Preto e Araçatuba (SP).

publicado em 26/08/2019

Manifestantes se reúnem na Avenida Alberto Andaló em Rio Preto — Foto: Soraya Lauand/TV TEM

Manifestantes fizeram ato em apoio à Operação Lava Jato, ao Ministro da Justiça Sérgio Moro e ao Procurador da República Deltan Dallagnol, e contra a lei de abuso de autoridade, neste domingo (25), em cidades da região noroeste paulista.Em São José do Rio Preto (SP), um grupo se reuniu na Avenida Alberto Andaló. Eles chegaram por volta das 10h30 e permaneceram no local até as 11h30.Vestidos com roupas nas cores verde e amarelo e carregando cartazes, os manifestantes fizeram discursos em um carro de som.A Polícia Militar esteve no local acompanhando o ato que foi pacífico. Uma das faixas da avenida precisou ser interditada, mas já foi liberada para o tráfego de veículos.AraçatubaEm Araçatuba (SP), manifestantes ocuparam a Avenida Pompeu de Toledo, na região central de Araçatuba (SP). O ato, que começou às 10h e foi até as 12h, foi pacífico.A avenida precisou ser totalmente interditada para o tráfego de veículos, mas já foi liberada.