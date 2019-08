Também foram apreendidos 22 computadores usados na contravenção penal

publicado em 29/08/2019

Dinheiro, computadores e caça-níqueis apreendidos pela polícia

Policiais do Grupo de Operações Especiais de Rio Preto (GOE) apreenderam 14 máquinas caça-níqueis e 22 computadores nesta quinta-feira, 29, em dois bares nos bairros Solo Sagrado e Boa Vista. Os equipamentos eram usados para explorar jogos de azar.Segundo o delegado coordenador do GOE, Alexandre Del Nero Arid, os policiais também conseguiram apreender R$687 em dinheiro, faturamento obtidos pelos equipamentos na exploração dos clientes dos bares."Dois homens foram detidos e conduzidos até a Central de Flagrantes, sendo ouvidos e liberados. Por trás da jogatina se esconde a prática de outras infrações penais mais graves, que precisam ser combatidas, na medida do possível, revelando que cada máquina pode gerar um lucro de R$1 mil por semana", diz o delegado.