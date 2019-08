A apresentação faz parte da circulação de lançamento do DVD Soprando Raízes e encerrará o tradicional Desfile Cívico

publicado em 02/08/2019

A Facmol é uma Orquestra de Sopros e Percussão com mais de 27 anos de história (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No próximo dia 08 de agosto, a Facmol participará da programação festiva do aniversário de Votuporanga pelo terceiro ano consecutivo. A Orquestra subirá ao palco da Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, às 11h30. A novidade deste ano, é o lançamento do DVD Soprando Raízes, gravado no Teatro Sérgio Cardoso, em outubro de 2018, em circulação.Com arranjos e regência assinados pelo Maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos, além do repertório do DVD, um tributo à música caipira e sertaneja, temas do universo do cinema mundial serão apresentados.A apresentação da Orquestra encerrará o Desfile Cívico que também é realizado pelo terceiro ano consecutivo na manhã do aniversário da cidade. “Esperamos que as famílias votuporanguenses compareçam na programação de comemoração do aniversário da nossa querida Votuporanga. Programamos tudo com muito carinho, e sabemos que a Facmol fará este encerramento com muito alto astral e repertório variado, encantando a todos”, disse o Prefeito João Dado.Sobre a OrquestraA Facmol é uma Orquestra de Sopros e Percussão com mais de 27 anos de história e obteve mais de 180 prêmios em concursos e festivais. Tornou-se um fenômeno nas redes sociais com execuções instrumentais de músicas tradicionais e contemporâneas, com arranjos inovadores e de grande qualidade musical e artística.A circulação do lançamento do DVD Soprando Raízes é viabilizado pela Lei Rouanet, por meio do Ministério da Cidadania, com patrocínio e apresentação do Proença Supermercados.