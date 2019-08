Empresa Júnior é a responsável por viabilizar oportunidades para estudantes da UNIFEV e de instituições parceiras; encontro será realizado no próximo dia 14 de setembro

publicado em 28/08/2019

Ejunifev realizará evento para esclarecer dúvidas sobre a Lei do Estágio (Foto: Unifev)

A Empresa Júnior da UNIFEV, mais conhecida como Ejunifev, promoverá, no dia 14 de setembro, um evento com o objetivo de esclarecer as principais dúvidas relacionadas à Lei do Estágio Nº 11.788. O encontro, aberto aos alunos e à comunidade, será realizado das 9h às 11 horas, no Auditório Prof. José Camilo Bertolozzi, na Cidade Universitária.Durante o evento, serão abordados pontos importantes no que diz respeito aos direitos e deveres tanto dos estagiários, quanto das empresas que os empregam. De acordo com a colaboradora da Ejunifev e responsável pela atividade, Carla de Carvalho, a partir de 2008, ano em que foi sancionada a Lei do Estágio, foram estabelecidas algumas normas.“O estágio, além de ser uma maneira eficaz de desenvolver competências técnicas e comportamentais, pode ser a porta de entrada dos estudantes para o mercado de trabalho. Por isso, é de fundamental importância que os universitários conheçam todas as partes que envolvem o contrato”, disse.Os interessados podem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/leidoestagio, até o dia 04 de setembro. Alunos da UNIFEV ainda têm a opção pelo Portal. O valor do investimento é de R$ 10.EjunifevHá mais de 20 anos, a Ejunifev é a responsável por realizar a intermediação entre a UNIFEV e as empresas cadastradas pelo setor, que buscam por estudantes das mais variadas áreas de conhecimento. No primeiro semestre de 2019, foram viabilizadas 428 oportunidades de estágio para alunos do próprio Centro Universitário de Votuporanga e de instituições parceiras.A Empresa Júnior também realiza o recrutamento, seleção e encaminhamento de entrevistas, bem como elabora as apólices, como forma de garantir a segurança e direitos dos universitários."Todos os procedimentos são feitos por meio de um Banco de Currículos. Para ter uma oportunidade, o aluno deve seguir algumas exigências, como frequência mínima em aulas e boas notas nas disciplinas", explicou Carla.Como solicitar atendimento?Para ter acesso às oportunidades de estágio, basta procurar a Ejunifev, localizada no pátio do Bloco 8 da Cidade Universitária. Semanalmente, as vagas também são divulgadas via Portal do Aluno e redes sociais da Instituição.O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12 horas e das 13h30 às 22 horas. Em período de férias, o setor atende em horários especiais.Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9998 e no site: www.ejunifev.com.br.