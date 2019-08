Formado em 2001 pela Instituição, Márcio Bomfim representará Pernambuco em comemoração aos 50 anos do telejornal

publicado em 29/08/2019

Em sua rede social, o egresso da UNIFEV agradeceu o carinho manifestado por todos (Foto: Unifev)

O egresso do curso de Jornalismo da UNIFEV Márcio Bomfim apresentará o Jornal Nacional (JN) neste sábado (dia 31). A iniciativa faz parte de um projeto especial em comemoração aos 50 anos do telejornal, que permitirá a 27 apresentadores de suas afiliadas espalhadas em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal participarem do JN.Formado em 2001 pela Instituição, atualmente, Bomfim é apresentador do NE 1 da Globo Nordeste, em Recife (PE). Ele participará da estreia do projeto, acompanhado da jornalista Cristina Ranzolin, representante da afiliada Globo do Rio Grande do Sul.Em sua rede social, o egresso da UNIFEV agradeceu o carinho manifestado por todos. “Muito obrigado pelas mensagens que recebi nos últimos dias. Estou honrado em representar Pernambuco, o Estado que me acolheu nos últimos anos. Um abraço”, afirmou.O jornalista iniciou sua carreira como locutor na Rádio UniFM, e depois apresentador na TV Universitária (hoje Rádio e TV Unifev). Com foco em jornalismo televisivo, Bomfim possui MBA em Marketing pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialização em Produção de TV e Cinema, na New York Film Academy. Também exerceu o cargo de apresentador na TV Integração, afiliada Globo em Minas Gerais, e editor sênior na TV Tem Itapetininga.