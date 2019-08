Escola esteve representada pelo Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e pela coordenadora Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni

publicado em 29/08/2019

O resultado final será divulgado em uma cerimônia de premiação no dia 18 de novembro (Foto:Unifev)

Na última quarta-feira (dia 28), representantes do Colégio Unifev estiveram presentes no lançamento da 18ª edição do concurso O Melhor Estudante de Votuporanga, organizado pelo Rotary Club 8 de Agosto. Na oportunidade, o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, e a coordenadora do Ensino Médio da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, participaram da cerimônia realizada na sede da Diretoria Regional de Ensino do município.O tradicional concurso visa a avaliar e premiar os melhores alunos dos 9º anos do Ensino Fundamental de escolas públicas de Votuporanga. Neste ano, o Colégio cederá duas bolsas integrais de estudo, válidas para todo o Ensino Médio (1ª a 3ª série) na Escola, para ingresso em 2020.A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora do Colégio Unifev, é parceira do projeto desde a sua primeira edição (2002). Para a coordenadora, é sempre um prazer contribuir com a iniciativa. “Há 18 anos estamos juntos com o Rotary 8. Cada aluno bolsista que passa pelo nosso Colégio colabora conosco com a sua história, demostrando todo o seu foco e a sua persistência. Temos sempre excelentes surpresas”, destacou.ProvaPara participar, os interessados deverão se inscrever na secretaria das suas respectivas escolas. As provas estão agendadas para o dia 10 de novembro, no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) - campus Votuporanga (localizado na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014).O resultado final será divulgado em uma cerimônia de premiação no dia 18 de novembro, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.