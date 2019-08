Durante a entrevista, o artista ainda contou sobre os trabalhos no universo da música e a vida pessoal

O ator Julio Rocha esteve em Votuporanga durante a tarde desta sexta-feira e participou de uma entrevista nos estúdios da Cidade FM. Durante o bate-papo, o artista falou sobre a carreira e os novos projetos, além de contar sobre os trabalhos no universo da música.

Um dos novos projetos de Julio é a carreira de cantor, que já tem a música ‘Maliciosa’, e contou como está sendo este processo. “Eu tenho muita vontade de cantar no palco, mas eu não sabia como fazer isso. Cada hora que eu falo que vou fazer música, recebo convite para gravar, para filmar e eu não consigo me concentrar e a carreira de cantor é muito séria, demanda muita do cara. Tem que fazer aulas e se preparar realmente para viver isso”.

A música ‘Maliciosa’ surgiu a partir de uma conversa entre o artista e um compositor em um estúdio durante uma gravação aleatória. Julio explicou que a intenção era fazer uma música sobre as mulheres de balada, já que elas, como cita no refrão, chegam mal-intencionadas e prontas para curtir.

O artista reforçou que, apesar de seu desejo, ainda não é possível dedicar um tempo extra para a música, principalmente, por conta dos trabalhos como ator. Pensando nisso, Julio decidiu estrear o stand-up “Conteúdo Adulto”, onde colocará algumas canções para que o público possa divertir e cantar as músicas.

No stand-up, o ator falará sobre a vida de solteiro, sobre a paternidade e as experiências com o filho. Segundo Julio, a apresentação durará de acordo com o interesse da plateia.

Outras novidades do artista são os trabalhos que também estrearam em breve, como a participação na série ‘Ilha de Ferro’, do GloboPlay e um filme que gravou com a atriz Suzana Vieira. Julio também pretende retornar com os monólogos voltados para a comédia.

Julio Rocha falou que sua carreira como ator iniciou desde pequeno. “Eu era uma criança hiperativa e meus pais já não sabiam mais o que fazer comigo. Minha mãe me colocava em 500 atividades pra ver se eu gastava um pouco de energia e a maioria das coisas que eu queria fazer, que começava e não terminava. E aí, alguém sugeriu para que minha mãe me colocasse no teatro e ela colocou. Quando eu fiz uma ou duas aulas, eu só pensava naquilo e eu decidi me dedicar”.

