Evento, totalmente gratuito e aberto à comunidade, será realizado nos dias 26 e 27 de setembro, na Cidade Universitária

publicado em 20/08/2019

As inscrições vão até o dia 20 de setembro (Foto: Unifev)

A 12ª Mostra UNIFEV está confirmada para os dias 26 e 27 de setembro deste ano, na Cidade Universitária. As inscrições são gratuitas e já estão abertas pelo site: www.unifev.edu.br/12mostra. Nesta edição, a tradicional feira de profissões do Centro Universitário de Votuporanga seguirá um formato diferente, composto por palestras e desafios.Por meio da iniciativa intitulada Concurso Desempenho, a Instituição busca valorizar e premiar os estudantes que participarem de forma efetiva das atividades propostas pelo evento. Ao final da competição, os alunos integrantes das equipes vencedoras estarão aptos a concorrer quatro bolsas de estudo de 50%, válidas para o ano de 2020, em todos os cursos de graduação, exceto Medicina. Para concorrer aos benefícios, os ganhadores deverão realizar o Vestibular UNIFEV, marcado para o dia 27 de outubro.A Mostra reúne, anualmente, alunos vindos de mais de 200 escolas dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. O objetivo é promover a interação da comunidade externa com o universo acadêmico, a fim de oferecer aos jovens mais informações e orientações quanto à carreira profissional que pretendem seguir.No dia 26, quinta-feira, o evento receberá os visitantes das 19h30 às 22h30. No dia 27, sexta-feira, a programação será desenvolvida no período da manhã, das 8h30 às 11h30.As inscrições vão até o dia 20 de setembro. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (17) 3405-9976 ou durante as visitas das equipes de Relacionamento da Instituição nas escolas.O regulamento completo do Concurso está disponível no site: www.unifev.edu.br/12mostra