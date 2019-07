Ações ocorrem na capital e em 14 municípios da região metropolitana

publicado em 20/07/2019

Na cidade de São Paulo, a campanha começou em 10 de junho e vacinou 150,6 mil pessoas (Foto: Agência Brasil)

Aqueles que ainda não se imunizaram contra o sarampo têm mais uma oportunidade para regularizar a carteira de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em diversas cidades do estado de São Paulo. Ocorre neste sábado (20) mais uma edição do Dia D de vacinação contra o sarampo em 15 cidades: na capital e em 14 municípios da região metropolitana.Na capital paulista, além das UBS, a vacina está disponível em postos montados em universidades, terminais de ônibus, estações de trem, metrô, shopping centers, praças e parques com o objetivo de facilitar o acesso às doses e melhorar a cobertura.Na cidade de São Paulo, a campanha começou em 10 de junho e vacinou 150,6 mil pessoas. A meta é vacinar 2,9 milhões de pessoas na faixa etária indicada, de 15 a 29 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, embora representem aproximadamente 20% da população paulista, esses jovens respondem por cerca de metade dos casos do estado.Em 11 de julho, a campanha teve início em Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul. Por causa da circulação do vírus, a Secretaria Estadual de Saúde estendeu as ações para nove municípios da região metropolitana de São Paulo: Barueri, Carapicuíba, Diadema, Mairiporã, Mauá, Santana de Parnaíba, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Taboão da Serra.Segundo balanço mais recente, divulgado ontem (19), foram confirmados 484 casos de sarampo no estado de São Paulo em 2019. Desse total, 75% estão na capital, com 363 ocorrências. Em seguida está Santos com 23 registros. O balanço anterior, de 16 de julho, indicava 384 casos no estado – 70% na cidade de São Paulo.Conforme os dados mais recentes, foram registrados 36 casos em crianças com menos de 12 meses, o que equivale a 17,5% do total. Esse público tem a vacinação prevista no Programa Nacional de Imunizações (PNI), o qual prevê administração da tríplice viral com 1 ano e um reforço aos 15 meses com a tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela).O sarampo é uma doença que pode evoluir para complicações e levar à morte. Sua notificação é obrigatória e imediata. Em todos os casos suspeitos identificados, a vigilância epidemiológica desencadeia ações de bloqueio vacinal para interromper a transmissão.Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o bloqueio é feito em todos os locais frequentados pela pessoa suspeita de ter contraído o vírus, como vizinhança da residência, locais de trabalho, de estudo e espaços onde o paciente transitou no período de transmissão.Desde o surgimento dos primeiros casos, em março de 2019, foram realizadas 843 ações de bloqueio vacinal com aplicação de 32.732 vacinas em ações seletivas na capital paulista.De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde novembro do ano passado, o vírus tem circulado com maior intensidade em países como Madagascar, Ucrânia, Filipinas, Índia, Nigéria, Cazaquistão, Venezuela, Iêmen e Myanmar e no estado de Nova York, nos Estados Unidos. Na capital paulista, as três primeiras ocorrências confirmadas foram importadas, sendo uma da Noruega, uma de Israel e outra de um navio vindo de Malta.“É importante que as pessoas entendam que, além de segura, a vacina é a única forma de prevenir a doença”, alertou a Coordenadora de Vigilância em Saúde da cidade de São Paulo, Solange Saboia.A faixa etária dos 19 aos 29 anos é considerada mais vulnerável a infecções por causa da menor procura pela segunda dose da vacina, por isso a imunização é destinada a esse público, que não precisa a presentar a carteira vacinal para tomar a dose.Profissionais de saúde das redes pública e privada também devem estar imunizados, considerando a possibilidade de contato com pessoas infectadas. Já as gestantes e imunodeprimidos, como pessoas submetidas a tratamento de leucemia e pacientes oncológicos, não devem tomar a vacina.Fonte: Agência Brasil