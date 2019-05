Concurso pode pagar até R$ 140 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

publicado em 04/05/2019

Loterias amanheceram lotadas de apostadores em busca do prêmio de R$ 140 milhões — Foto: Aline Oliveira/ TVM

As lotéricas de Fortaleza amanheceram, neste sábado (4), lotadas de pessoas em busca de registrar as apostas para concorrer ao maior prêmio do ano na Mega Sena. O concurso pode pagar até R$ 140 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas.

Por volta das 8h da manhã, uma fila com aproximadamente 20 pessoas já se formava em uma loteria na Avenida Desembargador Moreira, no Bairro Dionísio Torres. Os cearenses acordaram cedo para não perder a chance de participar do concurso que irá sortear o 15º maior prêmio na história.

O vendedor Auricélio Nascimento foi um dos que chegou cedo para garantir a chance de concorrer ao prêmio milionário. Ele diz que precisa muito do dinheiro, mas prefere dividir o prêmio com outros prováveis sortudos.

"Estou jogando porque a sorte é pra todo mundo. Se ganhar vou ajudar muitas gente e realizar o sonho de conhecer o mundo". Ele ainda completa: "Eu também não quero ganhar só, é muito dinheiro para apenas uma pessoa", disse.Já a estudante estudante Liliane Sousa antecipou a aposta e já está com o registro feito para o sorte. Ela contou que costuma aproveitar a saída da faculdade para fazer um jogo e, na véspera do sorteio dos R$ 140 milhões, não foi diferente. Além de pagar as contas, pegou um jogo e marcou os números enquanto aguardava na longa fila da lotérica."Os meus números são aleatórios, mas geralmente coloco o 52 e 54 porque vi que são muito sorteados na Mega", pontua.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) deste sábado em São Paulo (SP).

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, de acordo com o banco.